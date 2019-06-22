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16:34

На Малой Садовой улице проходят пикеты в поддержку сестер Хачатурян

фото ЗакС политика На Малой Садовой улице проходят пикеты в поддержку сестер Хачатурян

На углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян.

На месте собралась очередь из желающих встать в пикеты, сообщает корреспондент MR7 Галина Артеменко. Она напомнила, что в законодательстве домашнее насилие декриминализировано, а еще в обществе есть установка «сама виновата». «Жертва не виновата», - подчеркнула Артеменко.

Фотографиями с пикета также поделился Telegram-канал «Агит Россия».

Фото: «Объектив реалий»

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину – обвиняют в убийстве их отца, Михаила Хачатуряна. На момент задержания им было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Многие высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия. В поддержку сестер высказался и лидер группы System of a Down Серж Танкян, заявив, что суды должны проявить к ним снисходительность.

 


Фото: facebook.com/artemenko.galina


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