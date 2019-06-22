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18:00

Грузинским авиакомпаниям временно запретят летать в Россию с 8 июля

фото ЗакС политика Грузинским авиакомпаниям временно запретят летать в Россию с 8 июля

Российские власти временно запретят грузинским авиакомпаниям полеты в Россию с 8 июля, передает «Интерфакс».

В Минтрансе сообщили, что это связано с необходимостью «обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности», к тому же у грузинской стороны есть просроченная задолженность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Сумма этой задолженности – 792,5 тысячи долларов США и 592,25 тысяч рублей без учета пени, уточнили в Минтрансе.

Приостановка полетов продлится до тех пор, пока грузинские авиакомпании – Georgian Airways и MyWay Airlines не предоставят аудит, который одобрит российская сторона, и пока грузинская сторона не погасит долг, заявили в ведомстве.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на авиаперелеты в Грузию с 8 июля. Сделано это было после того, как в Грузии начались многотысячные протесты у стен парламента страны. Люди были недовольны тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек, 80 из которых - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку. Протесты продолжились и 21 июня. 

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20:00   варлам шалам  
19:53 а может тебе поменьше глупостей писать?

19:53    
Может танкистам Абхазии и Ю.Осетии с 2-хнаправлений взять Тбилиси в клещи, чтобы усмирить этих грузинских придурков?

18:59   Бордунов  
18:28 В силу короткой памяти, ты, Саша, не можешь заметить, что любая путинская гадость против "внешних врагов" неизбежно оборачивается против россиян. Так и запиши в методичку.
Грузинское красное сухое  - отличное вино, не сравнимое с крымским пойлом.

18:28    
Грузины довыё...Россияне-туристы оставляли в Грузии 3,5 миллиарда долларов в год, без которых турбизнес в Грузии может просто встать! Если ещё Путин запретит грузинское вино в России, которое кроме России в мире больше никому ненужно, то и вся экономика Грузии накроется медным тазиком...

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