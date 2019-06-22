Грузинским авиакомпаниям временно запретят летать в Россию с 8 июля

Российские власти временно запретят грузинским авиакомпаниям полеты в Россию с 8 июля, передает «Интерфакс».

В Минтрансе сообщили, что это связано с необходимостью «обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности», к тому же у грузинской стороны есть просроченная задолженность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Сумма этой задолженности – 792,5 тысячи долларов США и 592,25 тысяч рублей без учета пени, уточнили в Минтрансе.

Приостановка полетов продлится до тех пор, пока грузинские авиакомпании – Georgian Airways и MyWay Airlines не предоставят аудит, который одобрит российская сторона, и пока грузинская сторона не погасит долг, заявили в ведомстве.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на авиаперелеты в Грузию с 8 июля. Сделано это было после того, как в Грузии начались многотысячные протесты у стен парламента страны. Люди были недовольны тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек, 80 из которых - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку. Протесты продолжились и 21 июня.