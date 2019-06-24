Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:56

В Госдуме считают, что количество бюджетных мест в вузах России не сократится, а станет больше

фото ЗакС политика В Госдуме считают, что количество бюджетных мест в вузах России не сократится, а станет больше

Председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов опроверг сведения, озвученные в статье "Известий" о том, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах России сократится на 17%. Газета ссылалась на данные доклада правительства о состоянии сферы образования.

"На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше", - поделился он планами в Facebook.

"Известия" поделились данными правительственного доклада о состоянии сферы образования сегодня, 24 июня. На данный момент в университетах страны насчитывается 518,4 тысяч бюджетных мест. В правительстве прогнозируют, что к 2024 году их останется 432,4 тысячи.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
18:13 Беглов поручил КГИОП жестче работать с нерадивыми владельцами домов-памятников

18:12 Под Новгородом нашли останки 400 людей, расстрелянных немцами в годы ВОВ

17:41 Задержанного у Гостиного двора активиста из суда вернули в полицию

17:36 Беглов собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, но останавливаться не намерен   1

17:31 Миненко поручил ТИКам "личный жесткий контроль" за ИКМО

17:30 Суд отказал в иске «Воин-В» к градозащитникам на 3,5 млн рублей

17:08 Вишневский нашел «склад агиток» Беглова в муниципалитете «Северный»

17:03 Kinodanz в суде отказалась от иска в 1 млн рублей, поданного к BadComedian

16:58 В знак солидарности с активистами Шиеса ярославцы объявили свою "экобессрочку"

16:35 Пост главреда радиостанции "Говорит Москва" достался журналисту Роману Бабаяну   1

16:20 Муниципал: Самовыдвиженцы из МО «Екатерингофский» только через 2 недели узнали о назначении выборов

16:20 Житель Нового Уренгоя записал видеообращение с угрозами мэру

15:54 Максим Шевченко разоблачит кандидатов, заподозренных в связях с Кремлем   1

15:27 В Петербурге кратно падает количество частных вузов   2

15:12 Реставрация и капремонт многоквартирных домов-памятников начнется в Петербурге в 2021 году

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.