В Госдуме считают, что количество бюджетных мест в вузах России не сократится, а станет больше

Председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов опроверг сведения, озвученные в статье "Известий" о том, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах России сократится на 17%. Газета ссылалась на данные доклада правительства о состоянии сферы образования.

"На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше", - поделился он планами в Facebook.

"Известия" поделились данными правительственного доклада о состоянии сферы образования сегодня, 24 июня. На данный момент в университетах страны насчитывается 518,4 тысяч бюджетных мест. В правительстве прогнозируют, что к 2024 году их останется 432,4 тысячи.