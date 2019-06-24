ВЦИОМ: Россияне скептически относятся к четырехдневной рабочей неделе

Социологическая организация ВЦИОМ провела опрос среди россиян, имевший целью узнать их отношение к возможному переходу в обозримом будущем на четырехдневную рабочую неделю. Несмотря на то, что в теории это заметно снизит нагрузку, отказаться от привычного уклада "пятидневки" не готова почти половина соотечественников - 48 процентов.

Позитивно оценили предполагаемую "трудовую" реформу 29 процентов респондентов, причем с наибольшим энтузиазмом возможное новшество оценили жители обеих столиц: их доля составила 36 процентов от общего числа "довольных".

Среди причин скепсиса и неприятия перехода на четырехдневный график чаще всего интервьюируемые граждане называли снижение зарплаты, которое, по их мнению, при таком раскладе будет неминуемым. Еще одна распространенная причина несогласия - возможное снижение объемов производства при сокращении трудодней.