"Левада-центр": Россияне уверены, что в СССР государство больше заботилось о людях

Подавляющее большинство (59%) опрошенных социологами "Левада-центра" россиян выразили уверенность, что во время существования Советского Союза государство оказывало большую поддержку своим гражданам, информирует "Интерфакс". Ещё 39% респондентов сообщили о том, что для периода СССР характерно было постоянное улучшение жизни людей.

Помимо прочего 46% опрошенных заявили, что в советское время отсутствовали межнациональные конфликты, а 43% отметили стабильное развитие экономики и отсутствие безработицы.

Однако 24% россиян, живших в СССР, помнят о постоянных очередях за продуктами в магазинах и общий дефицит, 17% рассказали об изолированности государства из-за "железного занавеса" и невозможности выехать за границу.