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12:00

Строительство нового корпуса НИИ Джанелидзе обойдется в 3,4 млрд рублей

фото ЗакС политика Строительство нового корпуса НИИ Джанелидзе обойдется в 3,4 млрд рублей

К возведению нового корпуса НИИ скорой помощи имени Джанелидзе планируют приступить в ближайшее время и сдать к концу 2021 года, уведомляет "Коммерсант". Строительство здания обойдется городу в, предположительно, 3,4 млрд рублей

Площадкой для строительства корпуса станет западная часть территории больничного комплекса. Здание будет состоять из четырех этажей, рядом обустроят парковку. В новом корпусе разместят операционный блок, палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики, учебные комнаты и лаборатории.

Здание свяжет с НИИ переход. Комплекс работ доверили ООО "БалтинвестСтрой".

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