Мурманскую чиновницу уволили из-за "прямой линии" с Путиным

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отправил в отставку собственного заместителя Инну Погребняк. Поводом к тому послужила предоставленная ей неверная статистика, прозвучавшая во время "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным 20 июня, пишет ТАСС.

"Даже экспресс-проверка, проведенная нами, показывает, что меня вводили в заблуждение, говоря, что у нас нет врачей, которые получают меньше прожиточного минимума. Они есть", - заявил временный руководитель региона, подчеркнув, что причин для увольнения Погребняк и без того имелось достаточно.

Традиционный, семнадцатый по счету, разговор Путина с населением продлился четыре часа. Из него россияне узнали о том, что "наркотическая" 228 статья УК не будет либерализована, а также не узнали ничего о том, как государство намерено поступить с ожесточенными протестами в Архангельской области против завозимого из других регионов мусора.