Суд в Москве отложил рассмотрение нового административного дела против Навального

В Хорошевском суде Москвы, где 24 июня должны были приступить к рассмотрению нового административного дела в отношении политика Алексея Навального, решили перенести процедуру как минимум на неделю, о чем Навальный сообщил в своем микроблоге.

Юридические "технологии", применяемые к нему лично, приводят в последние месяцы руководителя Фонда борьбы с коррупцией в растерянность: его положение таково, что всякий раз невозможно предсказать, когда именно судебной системе понадобится "закрыть" его в спецприемнике.

"Рассмотрение дела перенесли аж на неделю. Никогда такого не было и не спрашивайте даже, что это означает. То, что происходит в московских судах не подлежит рациональному толкованию", - отметил Навальный.

Политика, как и 548 других участников акции 12 июня в Москве, задержали за публичную поддержку журналиста Ивана Голунова, против которого сфабриковали уголовное дело, впоследствии закрытое. Тематика шествия была еще шире: граждане требовали прекратить практику полицейского произвола и отменить скандально знаменитую "наркотическую" 228 статью УК.