Житель Нового Уренгоя записал видеообращение с угрозами мэру

Житель Нового Уренгоя, испытывающий серьезные проблемы жилищного характера, разместил в одном из сообществ "ВКонтакте" видеоролик, где он, демонстрируя холодное оружие, обращается к мэру города Ивану Костогризу с угрозой физической расправы.

Суть конфликта, как сообщает РИА "Новости", заключается в том, что, по мнению суда, герой видеоролика незаконным образом завладел квартирой. В судебном порядке его обязали покинуть занимаемое жилье.

Ранее мужчина грозился наложить на себя руки, если юридическо решение не будет пересмотрено.

Попавшие на камеру и обнародованные угрозы убийством в настоящее время проверяют и анализируют сотрудники регионального управления Следственного комитета.