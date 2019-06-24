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16:35

Пост главреда радиостанции "Говорит Москва" достался журналисту Роману Бабаяну

фото ЗакС политика Пост главреда радиостанции "Говорит Москва" достался журналисту Роману Бабаяну

Российский журналист Роман Бабаян занял кресло главного редактора радиостанции "Говорит Москва", пустовавшее после смерти Сергея Доренко. О назначении сообщил он сам у себя в Telegram-канале.

"Я действительно с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции „Говорит Москва“. Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит", - поделился журналист.

Редакция о своем новом руководителе узнала аналогично из его сообщения.

"Генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов сообщил, что Бабаян будет представлен коллективу во вторник, 25 июня", - уточняется в Telegram-канале радиовещательной точки.

Роман Бабаян - тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр", лауреат премии ТЭФИ.

Сергей Доренко умер 9 мая в Москве в возрасте 59 лет. Он попал в аварию на мотоцикле, потеряв сознание. Причиной смерти медики назвали разрыв аневризмы грудной аорты. Его прах захоронили на Троекуровском кладбище.

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17:27    
Хороший журналист.

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