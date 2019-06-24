Суд отказал в иске «Воин-В» к градозащитникам на 3,5 млн рублей

Кировский районный суд не удовлетворил иск строительной компании «Воин-В» предпринимателя Олега Глущенко о возмещении ущерба к градозащитникам. Сумма требований составляла 3,5 млн рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В числе градозащитников Наталья Баланюк, Николай Лаврентьев, Илья Попов и Владимир Чернышёв. От требований к последнему «Воин-В» решил отказаться. Адвокат строительной компании ходатайствовала об уточнении исковых требований: поделить сумму исковых требований между тремя градозащитниками. Суд ходатайство удовлетворил.

Сторона ответчика ходатайствовала о привлечении к делу доказательств. Это ходатайство суд также удовлетворил.

Адвокат от строительной компании настаивала на том, что ответчики являются «профессиональными градозащитниками» и якобы злоупотребляли своими правами. Из-за их действий «Воин-В», как утверждает истец, потерял сначала дольщика, а затем выплачивал неустойку за простой техники. Ответчики заявили, что имели право судиться за соблюдение своих прав и защиту культурного наследия.

Напомним, конфликт между «Воин-В» и градозащитниками начался в 2012 году. Тогда компания начала строительство в квартале 2А Ульянки у парка Александрино. Местные жители выступили против работ. «Воин-В» пришлось отменить несколько своих планов. В частности, за простой техники и выплату дольщику, отказавшемуся от контракта.