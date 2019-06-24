Под Новгородом нашли останки 400 людей, расстрелянных немцами в годы ВОВ Более 400 тел убитых в Великую Отечественную войну людей обнаружили в Жестяной Горке Новгородской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местное управление Следственного комитета. Вместе с сотрудниками силового ведомства поиски ведут военнослужащие. "Много детей. В земле есть личные вещи, например, зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды", - сообщил агентству источник в СК. Идентификация найденных тел пока не представляется возможной. В деревне Жестяная Горка в первой половине 1940-х годов немецкие захватчики расстреляли свыше 2,6 тысяч человек. Когда поиски останков на территории населенного пункта полностью завершат, здесь должен будет появиться мемориал памяти жертв оккупации. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен