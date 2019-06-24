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24 июня, 18:13

Беглов поручил КГИОП жестче работать с нерадивыми владельцами домов-памятников

фото ЗакС политика Беглов поручил КГИОП жестче работать с нерадивыми владельцами домов-памятников

Осмотрев пребывающий в запустении памятник деревянного зодчества, особняк Бремме, построенный в XIX веке, временный градоначальник Петербурга Александр Беглов поручил КГИОП активнее и жестче кооперироваться с гражданами, владеющими такими зданиями и не уделяющими им должного внимания.

Особняк расположен на 12-й линии Васильевского острова. Ранее на прилегающей к нему территории находилась фабрика, а сейчас им владеет ООО "Профит Хауз Санкт-Петербург". Представители КГИОП уточнили, что за ненадлежащее содержание памятника архитектуры его собственник уже был оштрафован на 1,5 млн рублей.

Беглов отметил, что подобные здания необходимо тщательным образом охранять, для чего относиться к их владельцам гораздо критичнее и требовательнее. У некоторых могут отсутствовать деньги на реставрацию, в связи с чем город поможет решить вопрос.

Ещё одним заброшенным зданием, расположенном в самом центре Петербурга, является исторический особняк Черкасского. Безучастное отношение к нему хозяина приводит к тому, что в нем постоянно случаются пожары.


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24 июня, 20:04   Ирина  
Очень обидно, когда такие здания рушатся на глазах. Это же такая ценность! Я нечто подобное если и видела, то только в МСК.
Градоначальник прав - хозяев нужно разыскивать и напоминать о ветхой собственности. Не финансов? Окей,власти помогут найти инвесторов. В конце концов из федерального бюджета финансы выделят.
Но блин, не забивайте вы болт! Это же не домик в деревне, памятник и культурное наследие.

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