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24 июня, 18:45

Довольный темпом сбора подписей Яшин сетует на нехватку денег

фото ЗакС политика Довольный темпом сбора подписей Яшин сетует на нехватку денег

Кандидат в депутаты Московской городской думы, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин отчитался в Facebook о промежуточных итогах своей предвыборной кампании. Имея в запасе еще 12 дней, он собрал около двух третей подписей жителей столицы за свое выдвижение от их необходимого количества. Темп сбора таков, что цель (4957 подписей), по его оценке, выглядит вполне достижимой..

Значительно сложнее дела у Яшина обстоят со сбором денег: избирательный счет "обнулился", поскольку произошел единовременный расчет с теми, кто помогает его кампании. Кроме рядовых граждан, надежд на чью-либо еще материальную помощь у политика мало. Между тем необходимо как минимум заплатить вперед за аренду помещений.

"Попытки заручиться поддержкой бизнеса пока безуспешны. Типичный ответ: «Илья, мы тебе желаем успеха, но финансовая помощь оппозиции на выборах может поставить крест на моем деле»", - рассказал демократ своим читателям.

Напоследок Яшин напомнил, что за ним никто не "стоит" и что единственное, на чем может держаться его кандидатура, это доверие и поддержка москвичей.

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