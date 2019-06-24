"Яблоко" отправляет трех кандидатов на довыборы в Государственную думу

За освободившиеся депутатские мандаты Государственной думы поборются трое представителей партии "Яблоко", о чем сообщает официальный сайт политической организации.

По новгородскому одномандатному округу демократы выдвинули депутата городской думы Анну Черепанову, по орловскому одномандатному округу "Яблоко" будет представлять предприниматель Валерий Чудо. Наконец по одному из одномандатных округов в Свердловской области на выборы идет председатель регионального отделения партии Ирина Скачкова.

Довыборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

Всего на данный момент в Думе вакантными являются четыре места, и все они разыгрываются по одномандатным округам. Четверо облателей мандатов, победившие на выборах в 2016 году, скончались. Все они представляли "Единую Россию".