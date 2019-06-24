Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

24 июня, 19:48

"Яблоко" отправляет трех кандидатов на довыборы в Государственную думу

фото ЗакС политика "Яблоко" отправляет трех кандидатов на довыборы в Государственную думу

За освободившиеся депутатские мандаты Государственной думы поборются трое представителей партии "Яблоко", о чем сообщает официальный сайт политической организации.

По новгородскому одномандатному округу демократы выдвинули депутата городской думы Анну Черепанову, по орловскому одномандатному округу "Яблоко" будет представлять предприниматель Валерий Чудо. Наконец по одному из одномандатных округов в Свердловской области на выборы идет председатель регионального отделения партии Ирина Скачкова.

Довыборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

Всего на данный момент в Думе вакантными являются четыре места, и все они разыгрываются по одномандатным округам. Четверо облателей мандатов, победившие на выборах в 2016 году, скончались. Все они представляли "Единую Россию".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
24 июня, 21:57 Муниципал: Не замечающие Горизбирком

24 июня, 21:20 «В интересах государства»: Градозащитники отстояли право не выплачивать компенсацию «Воин-В»   3

24 июня, 20:56 СМИ: Мэрия Москвы выделила на нужды зарубежных приходов РПЦ 10 млн рублей   1

24 июня, 20:42 Муниципал: Депутат Виниченко остался ночевать в здании муниципалитета «Морские ворота»

24 июня, 20:13 Муниципал: Кандидат в депутаты МО "Кронверкское" не смогла найти избирательную комиссию   1

24 июня, 19:48 "Яблоко" отправляет трех кандидатов на довыборы в Государственную думу

24 июня, 19:21 Глава Ингушетии Евкуров уходит в отставку

24 июня, 18:51 В разных частях Петербурга организовали десятки пикетов в поддержку сестер Хачатурян

24 июня, 18:45 Довольный темпом сбора подписей Яшин сетует на нехватку денег

24 июня, 18:45 Заведенное на экс-координатора краснодарской "Открытой России" уголовное дело вернули следователю

24 июня, 18:13 Беглов поручил КГИОП жестче работать с нерадивыми владельцами домов-памятников   1

24 июня, 18:12 Под Новгородом нашли останки 400 людей, расстрелянных немцами в годы ВОВ

24 июня, 17:41 Задержанного у Гостиного двора активиста из суда вернули в полицию   1

24 июня, 17:36 Беглов собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, но останавливаться не намерен   5

24 июня, 17:31 Миненко поручил ТИКам "личный жесткий контроль" за ИКМО

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.