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24 июня, 20:56

СМИ: Мэрия Москвы выделила на нужды зарубежных приходов РПЦ 10 млн рублей

фото ЗакС политика СМИ: Мэрия Москвы выделила на нужды зарубежных приходов РПЦ 10 млн рублей

Издание "Открытые медиа" заинтересовалось ГУП "Московский центр международного сотрудничества", которому из столичного бюджета исправно каждый год переводится около 10 млн рублей. Утверждается, что такая практика берет свое начало в 2012 году и что ГУП тратит эти средства на поставку церковной утвари и литературы в православные храмы, расположенные за пределами России.

Данные о новейшей субсидии опубликованы 20 июня на сайте мэрии.

Изданию известно, что таким образом московская казна финансирует Приход святых апостолов Петра и Павла в Гонконге, приход Благовещения Пресвятой Богородицы в Барселоне, Свято-Никольский приход в Финляндиии несколько прибалтийских приходов.

Чаще всего с 2012 года "обслуживает" эти заказы художественно-производственное предприятие "Софрино", которое изготавливает культовые артефакты и специфическую церковную одежду. Отмечается, что часть денег расходуется каким-то иным способом, поскольку ГУП в 2018 году потратило только 7 из 10 млн, выделенных мэрией.

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24 июня, 22:01    
При этом церковь отделена от государства.
Финансировать РПЦ из госбюджета незаконно.
Если бы москвичи сами собрали деньги, то это их право, а вот за счёт налогоплательщиков - преступление.

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