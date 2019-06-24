«В интересах государства»: Градозащитники отстояли право не выплачивать компенсацию «Воин-В»

Строительная компания «Воин-В» в очередной раз попыталась привлечь к ответственности градозащитников. В этот раз в Кировском районном суде. Организация подала иск к четырем активистам с требованием компенсировать 3,5 млн рублей. По мнению строительной компании, «Воин-В» понес убытки на эту сумму из-за исков градозащитников. Однако в суде адвокат организации так и не смогла это доказать.

«Профессиональные градозащитники»

У общественных активистов и градозащитников долгая история взаимоотношений с «Воин-В». Началось всё в 2012 году, когда местные жители выступили против проведения программы реновации в квартале 2А Ульянки. Построить новые дома и расселить «хрущевки» должна была компания «Воин-В».

Долгая череда судов позволила градозащитникам добиться снижения высоты новых зданий с 80 м до 30 м и запретить строительной технике ездить через парк Александрино, который находится рядом с кварталом и является объектом культурного наследия народов России. Также на время судебных разбирательств действие разрешения на строительство было приостановлено, что повлекло за собой денежные траты. Пока действовал запрет на работы, «Воин-В» заключил договор с дольщицей, которая потребовала расторгнуть документ, когда узнала о приостановке разрешения на строительство. Компания выплатила 2,6 млн рублей. Помимо этого, организация заплатила 900 тысяч рублей ООО «Небострой» за простой техники.

Сложив две суммы «Воин-В» составил требование о возмещении ущерба. Основное обоснование – приостановка произошла из-за действий градозащитников, заявила на заседании 24 июня адвокат строительной компании Наталья Кучерявченко.

- Ещё раз повторюсь: приостановка была связана именно с действиями ответчиков. По их заявлению судом были приняты меры предварительной защиты. Ответчики оспаривали выданное нам разрешение на строительство. В итоге у нас имеется положительный судебный акт, в котором отказано в удовлетворении требований ответчиков – то есть разрешение на строительство было признано действующим. Поэтому мы считаем, что ответчики злоупотребляли своими правами, - сказала адвокат.

Изначально иск был направлен к четырем градозащитникам: Наталье Баланюк, Николаю Лаврентьеву, Илье Попову и Владимиру Чернышёву. На заседании Чернышева из списка ответчиков исключили по ходатайству Кучерявченко - истец выяснил, что Чернышёв не имел отношения к требованию приостановить разрешение на строительство. Исковые требования уточнили – «Воин-В» захотел видеть среди ответчиков только троих градозащитников и потребовал с каждого по 1,18 млн рублей (разделили изначальную сумму на троих).

Также Кучерявченко сообщила, что «Воин-В» сначала заключил контракт с дольщицей на продажу квартиры, а уже потом узнал о приостановке разрешения на строительство. Ответчики же якобы являются «профессиональными градозащитниками» и действовали не в личных интересах.

Ее слова опроверг Чернышёв, который выступил защитником своих «коллег». Он заявил, что градозащитники действовали в интересах России.

- Мы не только не злоупотребляли своими правами, наоборот, мы действовали в защиту не только своих, но и публичных интересов, в интересах государства. Мы защищали культурное наследие, в том числе наследие всемирное, поскольку усадьба Александрино входит в состав объекта всемирного наследия «Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников», - уточнил Чернышёв.

Судьба квартиры

На суде активисты настаивали на том, что их целью не было предъявлять какие-либо требования к застройщику. Они оспаривали только решения органов власти, которые «попирали» интересы общества в интересах застройщика, заявил Чернышёв.

Также градозащитники настаивали, что «Воин-В», по их мнению, не обязан был платить неустойку за простой строительной техники. Защитник активистов сообщил, что неустойка обеспечивает исполнение обязательств между застройщиком и генеральным подрядчиком – это жилищный кооператив «Строй Экипаж» и «Небострой».

- Причем здесь «Воин-В»? Причем здесь мы? – поинтересовался у присутствовавших на заседании Чернышёв.

Поддержал его другой градозащитник Николай Лаврентьев. Он обратил внимание суда на то, что строительная компания всё равно получит деньги за квартиру, от которой отказалась дольщица. Активист поинтересовался у адвоката организации, продана ли квартира. Кучерявченко ответила, что на момент подачи иска жилье ещё было не продано. Строительство дома ещё идет, уточнила адвокат. Получается, что компания не теряла квартиру, добавил Лаврентьев.

- То есть это имущество, которое стоит порядка 2 млн рублей. И, соответственно, оно никуда не ушло от вас. «Воин-В» не потерял это имущество, но вы с нас хотите взыскать всё равно стоимость квартиры, которую «Воин-В» не потерял, - сказал градозащитник.

Кучерявченко ответила, что сейчас компания оплатила стоимость этой квартиры отказавшейся дольщицы – продажа квартиры ещё не состоялась. Судья вынесла вердикт в пользу градозащитников – требования «Воина-В» отклонили.

Прокомментировать такое решение адвокат компании не захотела, а градозащитники и их группа поддержки поздравили друг друга, но напомнили, что битва ещё не закончена.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.