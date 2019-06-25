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11:30

В Петербурге станет на 10 тысяч больше светодиодных уличных фонарей

фото ЗакС политика В Петербурге станет на 10 тысяч больше светодиодных уличных фонарей

В Смольном решили сделать уличное освещение более экономным. Для достижения цели - сокращения этой статьи расходов в два раза - решено заменить различного рода ртутные светильники на светодиодные, пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Максима Шаскольского.

"У нас порядка 10 тыс. остается ртутных светильников. <...> До конца 2020 года они все будут заменены на светодиодные, и у нас неэффективных светильников, в общем-то, не останется", - пообещал высокопоставленный чиновник.

Технические работы оплатят из уже выделенных ГУП "Ленсвет" дополнительных средств в размере 210 млн рублей. Освещение поменяют в Красносельском, Курортном, Колпинском, Пушкинском, Петродоврцовом районах и на некоторых участках Выборгского. Деньги пойдут, в том числе, на замену проводов и систем управления.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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