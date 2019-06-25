"Коммунисты России" осудили "буйство" выпускников ВМА на "Алых парусах"

Ставшие достоянием общественности кадры с праздника петербургских выпускников 23 июня, на которых нетрезвые выпускники Военно-медицинской академии предстают в полураздетом виде, возмутили представителей политической партии "Коммунисты России". Лидер петербургского отделения Сергей Малинкович поднял проблему "на щит", апеллируя и к петербургским ценностям, и к поведению, которое должно подобать людям, избравшим военные специальности.

"Ползать без штанов по родному ВУЗу - это уже за гранью возможного! Что за врачи из них выйдут? Вечно пьяные и равнодушные к судьбам больных", - предрек политик.

Дидактические и терапевтические меры Малинкович избрал своеобразные: он предлагает для любителей шумно повеселиться своего рода ссылку.

"На Кольский полуостров, на Сахалин, в ЯНАО, НАО, куда-нибудь в самую глубинку, где сурова природа и нет развлечений. Пусть там они подумают о смысле жизни и о чести офицера. А в крупных городах не брать их на работу, - описал он необходимые способы воздействия на молодежь.

Коммунист добивается того, чтобы снимавшие штаны выпускники ВМА, "потерявшие человеческий облик", по прибытии на дальний Север "взвыли".

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