Быков: Конфликт с Грузией - игра власти на вечной "обиженности" россиян

Пытаясь разобраться в причинах и деталях новейшего российско-грузинского конфликта, писатель и публицист заметил, что Кремль повторяет свои давно опробованные политические приемы. По мнению автора, это говорит о том, что борьба с оппозиционными силами перестала приносить свои плоды, что попытки раскалывать общество - безуспешны, и власти нужно что-то другое.

"Для сплочения масс вокруг родной власти решили прибегнуть к традиционному способу. Подходящий внутренний враг, видимо, либо надоел, либо разъехался, и накачка народной любви будет осуществляться за счёт новой конфронтации с соседями", - написал он в колонке "Собеседника".

При этом всенародного воодушевления на уровне "крымской весны", пишет Быков как о чем-то самоочевидном, российской власти точно достичь не удастся. Однако, даже такая, невынужденная и во-многом надуманная конфронтация с соседями почему-то, в какой-то степени срабатывает, хотя еще совсем недавно автор перестал верить в подобные сценарии.

"Весь этот антигрузинский концерт идёт по второму кругу и ничем не может удивить. Но удивлять и не требуется. Требуется в очередной раз воспользоваться неистребимым рефлексом россиян: любые претензии к власти они забывают, стоит им почувствовать себя обиженными, а арсенал обид у нас огромен", - заключил обозреватель.

После того, как в Тбилиси вспыхнули уличные протесты против предполагаемого участия российских политиков во внутренних грузинских делах, президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирские полеты в Грузию. Документ вступит в силу 8 июля.