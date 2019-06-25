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13:32

Быков: Конфликт с Грузией - игра власти на вечной "обиженности" россиян

фото ЗакС политика Быков: Конфликт с Грузией - игра власти на вечной "обиженности" россиян

Пытаясь разобраться в причинах и деталях новейшего российско-грузинского конфликта, писатель и публицист заметил, что Кремль повторяет свои давно опробованные политические приемы. По мнению автора, это говорит о том, что борьба с оппозиционными силами перестала приносить свои плоды, что попытки раскалывать общество - безуспешны, и власти нужно что-то другое.

"Для сплочения масс вокруг родной власти решили прибегнуть к традиционному способу. Подходящий внутренний враг, видимо, либо надоел, либо разъехался, и накачка народной любви будет осуществляться за счёт новой конфронтации с соседями", - написал он в колонке "Собеседника".

При этом всенародного воодушевления на уровне "крымской весны", пишет Быков как о чем-то самоочевидном, российской власти точно достичь не удастся. Однако, даже такая, невынужденная и во-многом надуманная конфронтация с соседями почему-то, в какой-то степени срабатывает, хотя еще совсем недавно автор перестал верить в подобные сценарии.

"Весь этот антигрузинский концерт идёт по второму кругу и ничем не может удивить. Но удивлять и не требуется. Требуется в очередной раз воспользоваться неистребимым рефлексом россиян: любые претензии к власти они забывают, стоит им почувствовать себя обиженными, а арсенал обид у нас огромен", - заключил обозреватель.

После того, как в Тбилиси вспыхнули уличные протесты против предполагаемого участия российских политиков во внутренних грузинских делах, президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирские полеты в Грузию. Документ вступит в силу 8 июля.

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15:13   Игорь  
ЧТО ВОЗМУТИЛО ВАС?
Власти российские! Видно контузия? В бытность мою развали Союз. И ни причем Казахстан был и Грузия, да и Туркмения - не ошибусь. А нагонял нам усердно всем фобию вождь прогрессивных и новых идей: «Хватит друзьям раздавать всем пособие и создавать для своих неуд&#972;бие! Будем российских кормить лишь людей!.. И расползлось это правдоподобие по неокрепшим российским умам, очень заразная вещь – ксенофобия (не прилипает почти филантропия), ездили ушлые нам по ушам. Быстро сменили друзей мы названия, Штаты, как ближняя стали родня (а уж за ними стояла Германия), ножками Буша кормили меня. Вот и сейчас, формирую там лобби я. В этом успех мой пока не большой.
Здесь я не вижу, практически, фобии. Да и любви нет к другим никакой.
Здесь равнодушие к прочим – природное, Волга неведомо где им течет, головы янки от прочих – свободные, а вот в Госдепе – там полный учёт…
Что до России, в сознанье их связаны: водка с матрешкой, и шапка зимой. Тут замечался Довлатов с рассказами, кто-то поведал, что есть Лев Толстой. Кто-то еще помнит тут даже Бродского, но, в основном, на английском стихи, я рассказал им вчера про Высоцкого, и про российские наши грехи. Ну и, конечно, поведал про Власова, вроде как это – российский типаж, что он мне ближе духовно и классово, нужно и их убеждать, что он наш. Были в РОА патриоты лишь русские, щирые те, что служили в УПА. Жаль не дошли сапоги все же прусские, шанс на порядок в то время пропал. Если уж честно, скажу вам, к стыдобе я, сам, да и группой серьезных людей, мало еще описал русофобию: пьянство, и пару каких-то идей.
Русская власть, или скажем соседняя, были близки, пока шел дерибан. Рады прибрать иногда и последнее, а после в Лондон собрать чемодан. Помнят и Борю, и Бадри, и Каху: все без упрека творили, и страха.

14:36    
России надо игнорировать, совершенно не замечать, что там думают, говорят, делают какие-то никчемные грузины! Собаки лают, караван(Россия) уверенно идёт вперёд! Захочет и Грузия буде в России в 3 дня!

13:53    
странно. В данном случае все наоборот: это вечно обиженные русскими грузины начали бунт из-за того, что в их парламенте прошла ими же организованная международная конференция, на которой были русские

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