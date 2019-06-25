Ущерб от свалок в поселке имени Свердлова оценили в 24 млн рублей

Борющиеся с незаконно размещаемыми отходами на территории поселка имени Свердлова экоактивисты "Зеленого фронта" получили ответ от правительства Ленинградской области. Чиновники из комитета государственного экологического надзора сообщают, что в настоящее время заняты привлечением собственника загрязненного участка к административной ответственности.

Кроме того, региональным госслужащим удалось вычислить сумму ущерба, который собственник нанес окружающей среде в результате складирования мусора на местности: речь идет более чем о 24,3 млн рублей.

"Несмотря на грозящие собственнику земли штрафы, неделю назад мы побывали на этом участке и зафиксировали очередные факты завоза отходов. Свалка там уже 4 года существует и нарушения продолжаются без оглядки на принимаемые надзорными органами меры воздействия", - прокомментировал ситуацию руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Сообщается также, что некоторые действия собственника могут подпадать под статьи Уголовного кодекса. В связи с этим административным делом тщательно займется управление полиции по Всеволожскому району.

Фотография: "Зеленый фронт"

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