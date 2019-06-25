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16:33

Депутат Марченко пожалуется в прокуратуру на строгость Горизбиркома к ИКМО

фото ЗакС политика Депутат Марченко пожалуется в прокуратуру на строгость Горизбиркома к ИКМО

Депутат Государственной думы, в прошлом работавший в петербургском парламенте, Евгений Марченко выразил свой протест против чрезвычайных мер в отношении ИКМО, принятых 24 июня Горизбиркомом. Политика не устраивает новый график работы, которого приказал держаться председатель ГИК Виктор Миненко.

"Комиссии должны работать по 10 часов в день, без обеда, а закрываться только тогда, когда уйдет последний посетитель. То есть — как в ресторане. Но избирательная система — это не общепит!" - оценил он действия Горизбиркома, добавив, что новые правила выгодны почему-то исключительно оппозиционерам, которых он поголовно считает агентами иностранного влияния.

В логике Марченко, непопулярные "драконовские" меры неизбежно приведут к "неповиновению" ИКМО, а также пойдут во вред кандидату от власти, врио губернатору Александру Беглову, поскольку Миненко считается его ставленником.

"Сейчас «Единая Россия» и все патриотические силы должны сплотиться и не допустить либерального реванша. У нас в Петербурге под видом борьбы за гласность и демократию в систему местного самоуправления пытаются протащить несистемные либеральные силы", - заявил депутат и вслед за президентом Владимиром Путиным припомнил кажущиеся ему ужасными 1990-е годы.

Марченко настолько раздосадован заявлениями главы ЦИК Эллы Памфиловой о нарушениях во время муниципальной кампании 2014 года, что готовит жалобы в прокуратуру и на ее структуру, и на Центризбирком.

"Этим решением о сроке работы ИКМО они спровоцировали вал жалоб, который скоро их накроет!", - пригрозил законотворец.

Отметим, строгость ГИК вызвана тем, что некоторые муниципалитеты по две недели утаивали дату выборов и создавали всяческие препятствия для регистрации кандидатов. Теперь у них есть на это всего пять дней. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:14    
Как вообще можно воспринимать информацию от таких людей как Памфилова и Миненко! Люди которые настолько далеки от работы муниципалитетов и народа в целом! Гнать давно пора их! Марченко молодец, смог идеально сделать акцент на действительно актуальной проблеме сегодняшнего дня! Радует что есть те, кто ближе к народу!

18:38    
И все бы хорошо и красиво звучало, но Марченко депутат госдумы именно от Единой России

18:30    
К сожалению, у нас "несистемные и либеральные" кандидаты не могут предложить чего то хорошего и агитировать ЗА себя, могут только ПРОТИВ кого-то. У них все воры и бездельники, а сами-то что в этой жизни полезного сделали и сказать не могут, они даже не вникают в то, какая ветка власти за что отвечает, их речи и посты в интернете имеют одну суть "они уроды, мы не знаем, что вам предложить, но хотим на их место". Депутату думы респект, бьётся за целостность государства от угрозы из вне, а такие избиркомы менять надо, которые готовы гнобить своих же соотечественников, лишь бы господа американцы не ругались.

18:16    
Сами в таком режиме не работают наверное .........

18:15    
Памфилову и Миненко гнать нужно, они далеко от народа! Загнали людей как скотин

18:12    
Не понимаю, как можно допускать к управлению избирательными процессами людей далёких от политики, таких как Миненко и Памфилову? Питер всегда отличался своим духом и тут нет проблем ни у СР, ни у КПРФ ни у ЛДПР. Жалуются только несистемщики-«предатели Родины», у которых одна и та же схема: спровоцировать, снять на смартфон, устроить скандал и получить медальку и премию в госдепе. Марченко - единственный депутат, который не побоялся встать на защиту родного города и пойти против трусливых ИК, боящихся лишних скандалов. Читал полный текст речи Марченко на другом новостном сайте, могу сказать, по делу абсолютно всё! Уважаю!

18:10    
Трудовую инспекцию на Миненко ... сам наверное и обедает и т.д.

18:06    
Людей загнали и издеваются в прямом смысле слова! Кому это на Пользу повоет!!!!!!((((( только отрицательный результат будет! Хоть Марченко их в чувства приведёт! А то все молчат, как бал то все устраивает и это правильная позиция!!

18:03    
ГИК хватит ругать муниципалов, дайте им поработать

18:03    
Сейчас «Единая Россия» и все патриотические силы должны сплотиться и не допустить либерального реванша.!!! ПРАВИЛЬНО !! Нужно поддержать Марченко в этом! А только один раздрайв!

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