Медведев пообещал в 200 раз увеличить размер детского пособия

Размер пособия, получаемого родителями на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будет увеличен с нынешних 50 до 10 тысяч рублей, причем, выплаты будут гарантированно получать все малоимущие семьи. Такое обещание сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев во время сегодняшнего заседания по вопросам о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.

Вопрос о мизерном пособии был поднят во время последней "Прямой линией" с Владимиром Путиным, в связи с чем меры и были приняты так оперативно, отметил Медведев.

"Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку", - цитирует главу единороссов официальный сайт партии.