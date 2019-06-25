Госдума в первом чтении приняла поправки к закону о демонстрации нацистской символики

Парламентарии нижней палаты Федерального собрания сегодня, 25 июня, в первом чтении одобрили пакет поправок в закон об использовании нацистской символики в искусстве, науке и литературе без цели пропаганды, сообщается на сайте Госдумы.

На данный момент на территории РФ любая демонстрация атрибутики времен гитлеровской Германии табуирована на правовом уровне.

"В последнее время федеральные органы исполнительной и судебной власти испытывают трудности при правоприменении данных норм", - отмечают авторы инициативы, делая акцент на том, что сегодня "под запрет могут попасть: показ всех документальных (в том числе военной кинохроники) и художественных фильмов, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и т. п., допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне".

В связи с этим и была разработана корректировка закона, уточняющая "нормы о запрете использования нацистской символики и атрибутики при использовании их в произведениях науки, литературы, искусства, в СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма, и отсутствия признаков пропаганды".

Среди авторов поправок - кандидат в губернаторы Петербурга, депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко.

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