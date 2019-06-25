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18:49

В Совете Федерации нашли замену арестованному Арашукову

фото ЗакС политика В Совете Федерации нашли замену арестованному Арашукову

Вакантное место сенатора от Карачаево-Черкесии, освободившееся после скандального ареста Рауфа Арашукова, досталось Крыму Казанокову, о чем сообщил через свой Instagram глава региона Рашид Темрезов.

"Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики", - снабдил своим комментарием новость об утверждении "земляка" Темрезов.

Любопытно, что до появления Арашукова в Совете Федерации в 2016 году Казаноков Карачаево-Черкесию в верхней палате Федерального собрания уже представлял.

Скандальное задержание Рауфа Арашукова, положившее начало его громкому уголовному делу, произошло прямо в здании сената в конце января. После он был временно отстранен от должности, а в мае - лишился ее окончательно. По совокупности инкриминируемых злодеяний, среди которых - убийства людей и организация преступной группировки - бывшему 33-летнему чиновнику грозит пожизненное заключение.

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