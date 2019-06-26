В бюджет Архангельской области дополнительно поступило 5 млрд рублей

Доходы бюджета, которым располагает правительство Архангельской области, к середине года выросли более чем на 5 млрд рублей, сообщает ТАСС. Эти деньги имеют различное происхождение, и всего называется три их источника: фонд ЖКХ, трансферт из федерального центра, выделенный на различные мероприятия, а также некие дополнительные доходы бюджета, природа которых не уточняется.

Деньги, по словам чиновников из экономического блока администрации, пойдут на "выполнение социально значимых задач", развитие инфраструктуры и погашение разного рода задолженностей, которые, в частности, числятся за медицинскими учреждениями.

Несмотря на непредвиденные доходы. бюджетный баланс остается отрицательным: дефицит региональной казны составляет 4,4 млрд рублей.