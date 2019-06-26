Путин оригинально поздравил Зюганова с юбилеем

Президент Владиимр Путин поздравил в Кремле с 75-летием главу КПРФ Геннадия Зюганова, несколько раз в новейшей российской истории пытавшегося составить ему конкуренцию на выборах главы государства, передает РИА "Новости".

Вручение подарка Путин предварил торжественной речью, в которой упомянул год вступления оппонента в КПСС - 1966.

"В этом же году состоялся и 23-ий съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок", - произнес Путин.

Презентом оказалось издание "Материалов XIII съезда КПСС". Помимо книги, президент вручил пожилому политику картину, запечатлевшую площадь перед зданием Дворца съездов в Кремле (сейчас здание называется Государственным Кремлевским дворцом).

На прошлый юбилей Зюганова, на семидесятилетие его поздравлял патриарх Кирилл, что породило насмешки в интернете и прессе в связи с тем, что коммунисты советского образца публично придерживались атеистических взглядов на происхождение человечества.