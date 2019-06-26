Мантуров объяснил проживание в люксовых номерах отелей фразой "Какие свободы, такие и приобретаются"

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил расходы ведомства на дорогие люксовые отели их доступностью, а расходы в 19,2 млн рублей на отели за год вписываются в установленные нормативы, передает «Интерфакс».

Так Мантуров прокомментировал расследование Transparency International о тратах ведомства на поездки чиновников. Выяснилось, что в 2016-2017 году Минпромторг потратил на эти цели 19,2 млн рублей. Из расследования следует, что Мантуров останавливался в президентских номерах – например, в отеле The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублей в сутки. В номере в Шанхае площадью 400 кв. м. были двухэтажная столовая, гостиная с камином, мраморная ванная, гардеробная с погодной панелью и многое другое.

«Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», – заявил Мантуров.

По его словам, у каждого ведомства есть процедура по отбору компаний, которые организуют чиновникам командировки и подбирают для них номера в отелях. Количество выездов, в том числе сотрудников Минпромторга, определяется бюджетом министерства заранее, и чиновники исходят «из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются», утверждает министр.