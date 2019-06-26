Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

20:32

ПАСЕ вернула все полномочия российской делегации

фото ЗакС политика ПАСЕ вернула все полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой вернула делегации России полномочия в полном объеме, передает ТАСС.

За восстановление членства России проголосовали 116 парламентариев, против - 62, еще 15 воздержались. Представитель Нидерландов Тини Кокс в разговоре с журналистами упоминал, что, согласно документу, Россия "остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".

Также в резолюции Россию призвали отпустить украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы, заплатить взносы в Совет Европы, сотрудничать с Совместной следственной группой по крушению рейса MH17 над Донбассом, пресечь нарушения прав ЛГБТ-сообщества в Чечне и сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ с 2014 года после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине. Россия отозвала свою делегацию и перестала платить взносы в ПАСЕ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:59    
Вообще я категорически против участия России во всех этих еврогомосечных структурах: ПАСЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ и тд. Но Путину почему-то хочется в них участвовать и он, проявив жёсткую политическую волю, добился восстановления России в ПАСЕ, не сдав ни одной(!!!!!!!!!) позиции, за которые Россию и выгоняли из ПАСЕ, что делает ему честь!!! Также России(Путину) надо твердо отстаивать позиции России по Крыму, ДНР с ЛНР и тд., то есть действовать строго по-Сталински!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:55 Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

20:32 ПАСЕ вернула все полномочия российской делегации   1

20:02 ЗакС и начало каникул

19:59 Муниципал: Представители Центризбиркома и Горизбиркома посетили ИКМО "Сергиевское"

19:31 СМИ: Замглавы управления внутренних дел по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

18:57 Мантуров объяснил проживание в люксовых номерах отелей фразой "Какие свободны, такие и приобретаются"

18:54 Шендерович: Российская власть больше не нуждается в том, чтобы ей верили   3

18:13 Transparency ждет расследования нападения на Шуршева

17:54 Беглов решил не сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи после скандала   6

17:54 Эсеры хотят законодательно ускорить процедуру создания заповедников

17:25 Муниципал: Приезд полиции ускорил прием документов в ИКМО "Светлановское"

17:21 Менеджер-самовыдвиженка стала 27-м кандидатом в губернаторы Петербурга   2

17:02 Капитанов сдал подписи муниципальных депутатов в Горизбирком

16:57 Путин оригинально поздравил Зюганова с юбилеем

16:16 В бюджет Архангельской области дополнительно поступило 5 млрд рублей   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.