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11:32

Отчисленному из СПбГУ за интервью с экоактивистами студенту из Германии запретили въезд в РФ

фото ЗакС политика Отчисленному из СПбГУ за интервью с экоактивистами студенту из Германии запретили въезд в РФ

Немецкий студент Лукас Латц, отчисленный из СПбГУ за интервью с экологическими активистами из движения "Стоп ГОК", сообщил "МБХ медиа" о том, что ему запретили въезд на территорию РФ.

"Теперь ясно, как тесно взаимодействовали СПбГУ и следственные органы: еще до того, как я узнал об интересе полиции, университет уже передал мои личные данные в СК. В общежитие полицейские приходили уже с целью запретить мне въезд. Это смешно: когда полицейские впервые мне погрозили выдворением, я даже не знал, что такое „выдворение“. Но великое российское государство, видимо, боится какого-то слабо говорящего по-русски чувака", - рассказал журналисту издания Латц.

Он полагает, что запрет на въезд ему вынесен на основании статьи 26 ФЗ №114 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" - "Иностранный гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности".

Напомним, студент привлек внимание правоохранителей после того, как он пообщался с активистами движения "Стоп ГОК" - челябинскими общественниками, выступающими против возведения в регионе Томинского горно-обогатительного комбината, который "отравит" всю местную экологию.

Изначально к Лутцу пришли двое полицейских, которые поинтересовались, брал ли он у кого-либо интервью. Услышав, что он виделся с экоактивистами, борцы с преступностью сообщили ему, что как обладатель учебной визы он не имеет права заниматься журналистской деятельностью.

Лутц предпринял попытку доказать, что он является студентом восточноевропейских исследований в Берлине и брал интервью в учебных целях, однако потерпел фиаско: правоохранители выписали ему штрафы за пребывание в Челябинске и Екатеринбурге в качестве корреспондента.

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