Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:10

ВЦИОМ: Молодежь надеется на лучшую жизнь в России будущего

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Молодежь надеется на лучшую жизнь в России будущего

Всероссийский центр изучения общественного мнения, презентовавший данные соцопроса, приуроченного ко Дню молодежи, констатировал, что в умах молодых россиян превалируют преимущественно оптимистические мысли относительно будущего России. Так, 42% людей в возрасте от 18 до 24 лет уверены, что перемен к лучшему ждать следует, аналогичного мнения придерживаются 33% граждан в возрасте от 25 до 34 лет.

Вместе с тем, 25% респондентов заявили, что будут жить так, как сейчас, ничего не изменится. Среди 25-34-летних эта доля выше - 45%. Тех, кто полагает, что станет только хуже, в первой возрастной категории - 17% (18+), во второй - 14% (25+).

Несмотря ни на что, своей жизнью ныне довольны 58% россиян от 18 до 24 лет и 55% от 25 до 34 лет. Подобный настрой наблюдался только у людей в группе 60+.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:28    
Российский народ в целом доволен жизнью в России, что хорошо, но власти надо больше и лучше работать над тем, чтобы жизнь россиян значительно улучшить, чтобы не было ужасного материального расслоения в обществе!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:53 Мосгорсуд отказался отпустить Азата Мифтахова из СИЗО

13:37 "Торты, говядина, молоко": Росгвардия купила у "Дружбы народов" продуктов на 132 млн рублей

13:26 Толбухин маяк в Кронштадте признали региональным памятником

13:24 Муниципал: ЦИК и ГИК посетили ИКМО «Екатерингофское»

13:11 Преследуемый за создание профсоюза "Ученик" школьник объявил протестную голодовку

12:42 В Кремле не видят причин для корректировки закона о неуважении власти в интернете

12:40 СМИ: РПЦ хочет сделать из Сергиева Посада "православный Ватикан" за 140 млрд рублей   2

12:25 Муниципал: Депутаты-единороссы из МО «Владимирский округ» пошли на выборы самовыдвиженцами

12:25 Муниципал: Рабочая группа ГИК рекомендовала считать днем начала приема документов в МО «Екатерингофское» 25 июня

12:10 ВЦИОМ: Молодежь надеется на лучшую жизнь в России будущего   1

11:52 В Смольном сочли нецелесообразным строить новый зоопарк в пределах Петербурга   2

11:45 Муниципал: ИКМО «Сергиевское» открылась, но принимает пока только спортсменов

11:38 Муниципал: ИКМО «Сампсониевское» решила работать 27 июня с 15:00

11:32 Отчисленному из СПбГУ за интервью с экоактивистами студенту из Германии запретили въезд в РФ

10:58 Муниципал: ГИК увеличил срок подачи документов в ИКМО

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.