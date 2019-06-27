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12:40

СМИ: РПЦ хочет сделать из Сергиева Посада "православный Ватикан" за 140 млрд рублей

фото ЗакС политика СМИ: РПЦ хочет сделать из Сергиева Посада "православный Ватикан" за 140 млрд рублей

По заказу государственной компании "Дом.РФ" консалтинговое бюро "Стрелка" представило проект полной реновации подмосковного Сергиева Посада - места, где находится одна из главных православных святынь - Троице-Сергиева лавра, пишут "Ведомости". РПЦ желает сделать из города нечто вроде "православного Ватикана". Объем средств, которые планируют вложить в объект, - 120-140 млрд рублей.

Фактически, Сергиев Посад собираются разделить на две части - административную и духовную. В качестве примера для преобразования рассматривают, помимо Ватикана, Иерусалим и Мекку.

"Сейчас среда вокруг Троице-Сергиевой лавры обременена наследием советского периода, которое ветшает и становится непригодным. Все это нужно либо восстанавливать, либо менять", - пояснил руководитель совета РПЦ по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По плану, центр города "перекроят" под культурно-представительский центр, в который будут входить музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов и другие религиозные и досуговые объекты. Некоторые СМИ пишут, что на территории комплекса может также появиться "МакДональдс".

Имеющиеся в городе государственные и муниципальные учреждения перенесут в административно-деловой центр, где разместят все правоохранительные и следственные органы, ФНС, ФССП и другие службы. "Реновация" включает в себя также возведение новых отелей, музеев, парков, школ. "Обновление" затронет около 400 га (сам город расположился на площади 1200 га).

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14:10    
Предлагаю освоить этот бюджет для реализации "православного Ватикана"  в МО Сергиевское.  На Макдональдсе можно сэкономить, он там уже есть! Духовность народа запредельно зашкаливает, но в остальном...   "Сейчас среда вокруг МО Сергиевское обременена наследием советского периода, которое ветшает и становится непригодным. Все это нужно либо восстанавливать, либо менять", - пояснил местного совета РПЦ

13:36    
Надеюсь, РПЦ за свой счёт будет реализовывать свои планы.
Похоже, что нет, т.к. придётся перекроить весь город и переселить всех горожан.
Реновация по церковному.

12:57   николай  
Скоро они еще и десятину начнут брать

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