Толбухин маяк в Кронштадте признали региональным памятником

КГИОП включил Толбухин маяк в Кронштадте в перечень объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на сайте Смольного.

Маяк расположен на островке в Финском заливе, в пяти километрах к западу от острова Котлин.Это часть оборонительных сооружений Кронштадтской крепости и фортов. Этот маяк – один из старейших в Финском заливе, в этом году ему исполняется 300 лет. Он был построен по личному указу Петра I.

Маяк оставался временным деревянным сооружением, пока в 1810 год не был передела в каменный. Реконструкцию связывают с именем гидрографа Леонтия Спафарьева и его сподвижника Николая Бестужева – декабриста, которого арестовали на этом маяке в 1825 году.

Толбухин маяк работает и сегодня. Его использует управление навигации и океанографии Минобороны России.