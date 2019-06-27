В России начали продавать продукты в рассрочку

Жителям Новокузнецка и других крупных городов Кемеровской области несколько региональных супермаркетов стали продавать продукты в долг - правда, сроком на 30 дней. Например, такая опция действует в универсамах "ВкусМаг". Местные СМИ отмечают, что многие местные жители отнеслись к данному предложению скептически: некоторые полагают, что услуга является уничижительной и оскорбляет чувство собственного достоинства.

"Впервые в городе мы предложили покупку продуктов питания с отсрочкой платежа. Это очень удобно, особенно в преддверии семейного торжества: свадьбы или юбилея", - цитирует издание City-n высказывание директора "ВкусМага" Светланы Новиковой.

Горожане, между тем, возмущены.

"Я, конечно, все понимаю, но продукты в рассрочку - это уже слишком. Ладно, техника или что-то дорогостоящее. Но в продуктовом магазине… Они кем нас считают?", - приводит "ВашГород.ру" негодование одного из жителей Новокузнецка.

О намерении отпускать продукты в рассрочку ранее заявили представители сети супермаркетов "Перекресток". Соглашение об этом подписали Х5 Retail Group и "БКС Банк".