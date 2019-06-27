Депутат Госдумы заявил о необходимости поднятия МРОТ до 31 тысячи рублей

Депутат нижней палаты Федерального собрания, представляющий фракцию КПРФ, Алексей Куринный поделился у себя на странице "ВКонтакте" расчетами, "проведенными учеными по заказу Госдумы", согласно которым минимальный размер оплаты труда в России следует поднять до 31 087 рублей.

Специалисты провели социологические изыскания и изучили среднестатистические финансовые траты россиян, постфактум которых представили расчет стоимости "настоящей" потребительской корзины.

Так, например, на питание у россиян ежемесячно уходит 10 881 рубль, на непродовольственные товары - 5 717 рублей, на услуги 14 489 рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года российские власти подняли размер МРОТ на 117 рублей - до 11 280 рублей в месяц.