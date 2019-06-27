Неухоженный сквер на Шуваловском проспекте комплексно благоустроят в 2020 году

Комитет по благоустройству Петербурга заключил контракт на разработку проекта с последующим благоустройством заброшенного сквера на Шуваловском проспекте на берегу реки Глухарки, расположенного между Мебельной улицей и Богатырским проспектом.

Парковый ландшафт проектировщики местности менять не будут, обещая оставить его изначальный вид, дополненный лишь современной зоной для отдыха.

В сквере разобьют альпийские горки, высадят новые кустарники и деревья, вокруг которых установят скамейки-диваны. Не забудут и про освещение. Отмечается, что для декора будут использованы только натуральные материалы. В глубине зеленой зоны расположится детская площадка.

Проектная документация должна быть готова до конца нынешнего года, а работы начаться в 2020-м.