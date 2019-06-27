"Верните детей родителям": Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь воззвал к своему коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить пребывающих под арестом в РФ моряков, захваченных российскими погранслужбами в Керченском проливе.

"Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям. Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета. Я говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин [глава МИД Украины] не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - цитирует ТАСС заявление Зеленского, озвученное во время брифинга.

25 ноября 2018 года сотрудники пограничной службы ФСБ с применением оружия задержали три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков арестовали по обвинению в незаконном нарушении границы России. Под стражей они останутся как минимум до осени. Позднее Совет национальной безопасности Украины и Евросоюз в связи с данными инцидентом одобрили введение новых санкций против России. В свою очередь Россия запретила импорт некоторых товаров из Украины.