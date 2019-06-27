В Москве задержаны граждане, облившие навозом волонтеров Любови Соболь

Столичные правоохранители задержали несколько нетрезвых граждан, обливших волонтеров юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь конским навозом, смешанным с водой, уведомляет "Новая газета", ссылаясь на сообщение главы ГУ МВД по городу Олега Баранова.

Соболь, как и другие московские оппозиционеры - Илья Яшин, Дмитрий Гудков - собирается баллотироваться в Мосгордму на ближайших выборах.

В ответе Баранова "Новой" уточняется, что дебоширы были в состоянии алкогольного опьянения и задуманное осуществили, как они сказали, "на спор".

В отношении задержанных возбуждены административные дела по статье о мелком хулиганстве, которые на данный момент переданы в суд. Обвинение Соболь в своем якобы бездействии по данному вопросу Баранов считает безосновательным.

Нетрезвые хулиганы напали на волонтеров, собиравших подписи москвичей в поддержку Любови Соболь, 23 июня. По её словам, мужчины были в масках, и своё непотребное действо успели совершить сразу на нескольких точках. Некоторые из них сопровождали акт вандализма вопросом: "Вы против «Единой России»?"

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября.