Новый сквер в Кронштадте назовут в честь южнокорейского города Инчхон

Топонимическая комиссия рекомендовала Смольному присвоить скверу у Каботажной гавани в Кронштадте имя южнокорейского города Инчхон, сообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Инчхон – город-партнер Кронштадта в Южной Корее. На рейде Инчхона в 1904 году в бою погиб крейсер «Варяг», который в свой последний путь отправился из Кронштадта. Между Россией и Южной Кореей было заключено соглашение об увековечении памяти крейсера.

Совместно с партнерами из Южной Кореи сквер обустроят малыми формами архитектуры с элементами корейской культуры, рассказал Довганюк. Также в сквере разместят стенды, где будет рассказано о подвиге крейсера «Варяг» и о дружбе Кронштадта и Инчхона.

Сквер у Каботажной гавани с видом на форт «Петр I» был торжественно открыт в октябре 2018 года. Его общая площадь – 2 гектара, есть выход к пляжу Каботажной гавани.