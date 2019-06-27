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Новости

18:05

В ЛДПР призвали закрыть границу с Грузией и запретить продажу грузинского вина

фото ЗакС политика В ЛДПР призвали закрыть границу с Грузией и запретить продажу грузинского вина

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев в ходе выступления от фракций призвал запретить продажу вина из Грузии в Россию и закрыть границу между двумя странами, передает «Интерфакс».

Сухарев заявил, что надо дать «жесткий ответ» на антироссийские выступления в Грузии, «чтобы они почувствовали, что нам нельзя плевать в лицо». «Закрыть границу, запретить переводы с территории РФ на территорию Грузии и, конечно, запретить продажу грузинского вина», - призвал он.

По мнению депутата, Грузия «должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на авиаперелеты в Грузию с 8 июля. Сделано это было после того, как в Грузии начались многотысячные протесты у стен парламента страны. Люди были недовольны тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек, 80 из которых - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку.

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19:05    
Из-за импорта грузинского вина-помоев страдают наши производители вина, уменьшаются налоговые поступления в бюджет итд итп.!Это грузинская мафия(воры в законе) в России лоббирует импорт грузинского вина, а так бы его в России не было!

18:39    
Какую только глупость депутаты ЛДПР не говорят, лишь бы оставаться при власти!!! Запретами проблему не решишь!!!Правительство царской России ввело сухой закон - получили революцию! Правительство США ввело сухой закон, получили мафию. Закроют границу, получат контробандистов, нелегальную и неконтролируемую продажу алкоголь, а также - черный нал и рост коррупции...

18:32    
Абсолютно правильная идея! Надо задавить зарвавшихся грузинов!

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