В ЛДПР призвали закрыть границу с Грузией и запретить продажу грузинского вина

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев в ходе выступления от фракций призвал запретить продажу вина из Грузии в Россию и закрыть границу между двумя странами, передает «Интерфакс».

Сухарев заявил, что надо дать «жесткий ответ» на антироссийские выступления в Грузии, «чтобы они почувствовали, что нам нельзя плевать в лицо». «Закрыть границу, запретить переводы с территории РФ на территорию Грузии и, конечно, запретить продажу грузинского вина», - призвал он.

По мнению депутата, Грузия «должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на авиаперелеты в Грузию с 8 июля. Сделано это было после того, как в Грузии начались многотысячные протесты у стен парламента страны. Люди были недовольны тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек, 80 из которых - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку.