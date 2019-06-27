В Минэкономразвития заявили об идее контролировать расходы россиян

Минэкономразвития рассматривают идею контроля доходов и расходов граждан для борьбы с теневой экономикой, передает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэллу Панину.

По словам Паниной, это «трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают». «Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», - сказала она.

Она пояснила, что, по данным Росстата, доля теневого сектора составляет 12 – 14% от экономического оборота в России, а по информации МВФ, в «тени» и вовсе 33,4% российской экономики. Поделиться подробностями Панина отказалась, сказав, что «идея сырая».

В то же время в Минэкономразвития заявили, что не планируют разрабатывать меры по контролю за расходами физлиц, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов «не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках».

Идея о контроле за тратами граждан обсуждалась еще в 2016 году, тогда ее автором называли Минфин. Глава Минфина Антон Силуанов опровергал эти сведения и напоминал, что крупные расходы чиновников и сотрудников госкомпаний уже контролируются.