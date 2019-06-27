ВС Карелии отправил дело чиновников о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Верховный суд Карелии отменил и отправил на новое рассмотрение дело о гибели детей на Сямозере в отношении бывшего главы управления Роспотребнадзора по республике Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилы Котович, передает РИА «Новости».

Горсуд Петрозаводска ранее оправдал Коваленко, Котович и инструктора Павла Ильина, сочтя их вину недоказанной. Бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и бывшего координатора Вадима Виноградова приговорили к 9,5 годам колонии каждого. Инструктора Валерия Круподерщикова осудили на 8 месяцев, но из-за истечения сроков давности освободили от наказания.

Жалобы на приговор подали и осужденные по делу, и потерпевшие. Внесла апелляционные представления и прокуратура Карелии, заявив, что решение суда не соответствует «фактическим обстоятельствам дела» и вынесено с существенными нарушениями.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Тогда дети и инструкторы из детского оздоровительного лагеря «Парк-отель "Сямозеро"» в Карелии попали в шторм. В составе тургруппы находился 51 человек, из них четверо взрослых. 14 детей погибли.

В конце 2018 года потерпевшие подали в горсуд Петрозаводска 14 исков с требованием взыскать с экс-руководителей парк-отеля компенсации морального вреда. По 10 млн рублей для каждого требовали от Решетовой, по 5 млн – от Виноградова, по 10 млн рублей – Котович и Коваленко. Также компенсации требовали от инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова (по 5 млн рублей) и Павла Ильина (по 1 млн рублей).