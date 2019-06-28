Кабмин утвердил список животных, запрещенных к содержанию

Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию, и исключений из этого запрета, документ опубликован на сайте кабмина.

Список запрещенных к содержанию животных – это подзаконный акт к закону об ответственном обращении с животными, принятому в 2018 году. В нем установлен запрет на содержание представляющих опасность для владельцев зверей и животных, привычная среда которых значительно отличается от условий содержания в неволе, что может пагубно сказаться на их здоровье или привести к гибели. Приобретенные до 1 января 2020 года перечисленные в списке животные смогут остаться с владельцами до своей естественной смерти.

В списке указаны восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы. Классы в списке, в свою очередь, поделены на 33 отряда. Среди прочих указаны практически все виды кобр и ряд других ядовитых змей, крокодилы, некоторые виды скорпионов, тарантулы, китообразные, львы, тигры, леопарды и другие большие кошки, пингвины, соколообразные, все виды филинов и многие другие. Полный список доступен по ссылке.