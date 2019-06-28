Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Комментарий "ВКонтакте" под видеозаписью, на которой показан президент Владимир Путин, управляющий автомобилем, стоил жителю одного из поселков Архангельской области Георгию Миняеву 15 тысяч рублей, сообщает местное издание 29.ru. В его представлении, глава государства на видео нарушил правила дорожного движения, в связи с чем он в своем комментарии дал нелестную оценку умственных способностей президента.

Одного слова, не являющегося бранным, хватило для того, чтобы на Миняева составили протокол по административной статье о "неуважении к власти" и выписали ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

"Я не выдержал, раз он, видимо, не знает, что водитель механического транспортного средства при движении обязан быть пристегнутым. Разозлился в тот раз, потому что у нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для власть имущих эти законы не писаны", - объяснил мужчина свой эмоциональный порыв.

Отметим, что все предыдущие разы, когда этот вступивший в силу в 2019 году закон применялся, россиян штрафовали на 30 тысяч рублей. Однако в данном случае суд пошел навстречу помору, приняв во внимание его незавидное имущественное положение и наличие несовершеннолетних детей.