В Москве прошла акция за возобновление пассажирского сообщения с Шиесом На Ярославском вокзале в Москве активисты, сочувствующие жителям Архангельской области, которые протестуют против строительства мусорного полигона на Шиесе, провели оригинальный перфоманс, пишет портал 29.ru. Приняв облик известного выдуманного персонажа Ждуна, молодые люди "вооружились" плакатами, в которых интересуются судьбой железнодорожной станции Шиес, 25 июня закрывшейся для пассажиров. По мнению активных участников "мусорных" протестов, станцию отрезали от пассажиров именно с целью усложнить разрастание имеющегося около нее палаточного лагеря. В настоящее время строительство полигона приостановлено. Фотография: 29.ru

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