В Москве прошла акция за возобновление пассажирского сообщения с Шиесом

На Ярославском вокзале в Москве активисты, сочувствующие жителям Архангельской области, которые протестуют против строительства мусорного полигона на Шиесе, провели оригинальный перфоманс, пишет портал 29.ru.
Приняв облик известного выдуманного персонажа Ждуна, молодые люди "вооружились" плакатами, в которых интересуются судьбой железнодорожной станции Шиес, 25 июня закрывшейся для пассажиров.
По мнению активных участников "мусорных" протестов, станцию отрезали от пассажиров именно с целью усложнить разрастание имеющегося около нее палаточного лагеря. В настоящее время строительство полигона приостановлено.
Фотография: 29.ru
В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".
Посмотреть общий рейтинг персон.