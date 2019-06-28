Глава МВД Грузии пообещал не пустить в страну депутата Госдумы РФ Гаврилова

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пропустят через границу, если он снова приедет, передает «Интерфакс».

Ранее Гаврилов заявил, что собирается съездить в Грузию еще раз, сославшись на личные планы. По его словам, он планировал приехать осенью с детьми, в паломничество. Также он рассказал, что на поездку в Тбилиси в качестве главы делегации Межпарламентской ассамблеи православия его благословил патриарх Кирилл, сказав, что «добром нужно улучшать отношения"».

Об этом Гахария заявил на брифинге. Он добавил, что Гаврилов его сейчас интересует меньше всего.

Предыдущий визит Гаврилова привел к многотысячным протестам в центре столицы Грузии. Поводом стало то, что Гаврилов, открывая заседание ассамблеи, сел на место спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и начал говорить на русском языке.

Протестующие требовали отставок грузинского руководства, в том числе спикера, который вскоре сложил полномочия. Вскоре мирный протест перерос в стычки с полицией, пострадали более 240 человек. Президент России Владимир Путин на фоне протестов подписал указ о запрете на авиаперелеты в Грузию с 8 июля.