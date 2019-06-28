С 2012 года петербургские чиновники в среднем стали моложе

Средний возраст петербургских государственных служащих, занятых в сфере управления, снизился с 2012 года с 47 до 40 лет, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Комитета государственной службы и кадровой политики Андрея Михайлова. Процесс, по его словам, отвечает тому направлению развития, которое озвучил и задал ранее врио губернатора Александр Беглов.

"Не менее 35% государственных служащих Санкт-Петербурга должны быть моложе 35 лет. Задачу мы восприняли, считаем ее реализуемой, до конца года, может, даже и раньше. В рамках работы по омоложению уже идем какое-то время", - рассказал Михайлов, особо подчеркнув, что омоложение не есть самоцель.

Чиновник упомянул также и о некоей "новой корпоративной культуре" управления Петербургом, для развития которой города правительство работает над обучением и "выковыванием" молодых лидеров и руководителей. Михайлов пообещал, что новая культура управления подразумевает также более внимательный учет общественного мнения.

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