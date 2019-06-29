Ученик Серебренникова показал в Крыму провокационный спектакль с однополыми поцелуями

На молодежном форуме "Таврида", который прошел в Крыму под Судаком, театральная студия Gogol school показала зрителями спектакль "Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ", передает "Крым-Информ", ссылаясь на видео, выложенное блогером Александром Кирьяновым. В пьесе присутствовали сцены с поцелуями однополых пар.

Спектакль "презентовали" ночью, после основных мероприятий форума и закрытия театральной смены. Пьеса состоит из монологов, сопровождающихся театрализованной постановкой. В одном из эпизодов несколько девушек целуются друг с другом, попеременно меняя партнеров. В другом - то же самое делают юноши. В конце спектакля девушки в полупрозрачных футболках обливаются водой под песню группы "Кино" - "Мы ждем перемен".

Зрители восприняли действо по-разному, но по завершии пьесы все присутствовавшие бурно рукоплескали.

Режиссером постановки является ученик Кирилла Серебренникова, актер "Гоголь Центра" Илья Ромашко.