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Новости

14:30

Петростат: Население Петербурга продолжит расти за счет мигрантов и достигнет 6 млн в 2036 году

фото ЗакС политика Петростат: Население Петербурга продолжит расти за счет мигрантов и достигнет 6 млн в 2036 году

Аналитики Петростата опубликовали прогноз по численности населения Северо-Западного федерального округа до 2036 года, уведомляет АБН.

На данный момент в городе на Неве "официально" проживает почти 5,4 млн человек, в 2021 году этот показатель превысит 5,5 млн граждан, а в 2036 году вырастет до 6 млн.

Статисты прогнозируют, что к 2036 году на 2 млн человек увеличится численность жителей и Ленинградской области. На данный момент там проживает 1,8 млн.

Кроме всего в Петростате предсказывают приближение новой "демографической ямы". Количество детей будет медленно расти до 2027 года, однако затем их число резко сократится. Продолжится при этом и старение населения.

Также эксперты констатировали, что число проживающих в Петербурге и области будет увеличиваться за счет потока мигрантов. При этом до 2036 года в субъектах будет наблюдаться естественная убыль населения, равно как и рождаемость.

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17:52    
Это безумие, которое нужно остановить!

15:18    
черножюпый городишко и ГУБЕР ТАДЖИК

15:08    
Потом эту сволочь по выборам гонять начнут.

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