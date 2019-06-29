Росстат потратит миллионы рублей на шутки КВН о грядущей переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить почти 950 млн рублей на кампанию по популяризации всероссийской переписи населения, которая состоится в 2020 году, выяснили "Открытые медиа". Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок.

В частности, в рамках кампании в эфире одного из федеральных телеканалов должен появиться комедийный скетч на заданную тему. Издание разузнало, что в качестве исполнителя заказчику могут подойти такие "гиганты" российской юмористической сцены как КВН и Comedy Club.

Согласно техзаданию, сюжет ролика "должен нести в себе позитивные, мотивирующие установки относительно участия во Всероссийской переписи населения 2020 года", "раскрывать легкость и удобство самозаполнения переписных листов на Едином портале государственных услуг", а также "в легкой и органичной форме опровергать основные фобии, являющиеся причиной отказа респондентов от участия в переписях".

Юмористическая зарисовка должна выйти в эфир в сентябре-октябре 2020 года - перед началом переписи, которая начнется 1 октября. В закупке не отмечается, какая часть суммы будет перечислена комедиантам.

В Comedy Club "Открытым медиа" сообщили, что ничего о кампании пока не знают.

Заказчик также должен будет выпустить мультик о предстоящей переписи. Кроме всего, исполнителю предстоит информировать население о событии и в Youtube и Instagram, отвечать за рекламу, координировать работу инфоцентра и журналистов.